Si sente male e va al pronto soccorso, poi viene dimessa: Anna muore a 33 anni, indagini in corso



Lutto a Pieve di Cadore (Belluno) per la morte di Anna Da Vià: la donna, 33 anni, si era sentita male lunedì, poi è stata dimessa dall’ospedale dove si era recata ma poi ha avuto un nuovo malore. È andata in arresto cardiaco durante il trasferimento in elisoccorso al San Martino: “L’Usl 1 Dolomiti ha incaricato la direzione sanitaria di approfondire il caso”.

