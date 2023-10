Strage di Erba, Olindo Romano e Rosa Bazzi chiedono revisione del processo: “Abbiamo nuovi elementi”



Gli avvocati di Olindo Romano e dalla moglie Rosa Bazzi, condannati in via definitiva per la strage di Erba, hanno depositato alla Corte d’assise di Brescia l’istanza di revisione di condanna per i coniugi: “Nuovi elementi a favore di un loro proscioglimento”.

