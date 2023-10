Studentessa Erasmus suicida a Lecce, l’autopsia esclude segni di colluttazione: “Morta per asfissia”



È morta per asfissia da soffocamento e non sono stati rilevati segni di scontri o colluttazioni sul suo corpo: sono questi i primi risultati dell’autopsia eseguita sulla studentessa francese di 21 anni suicida a Lecce dove si trovava in Erasmus.

Continua a leggere



È morta per asfissia da soffocamento e non sono stati rilevati segni di scontri o colluttazioni sul suo corpo: sono questi i primi risultati dell’autopsia eseguita sulla studentessa francese di 21 anni suicida a Lecce dove si trovava in Erasmus.

Continua a leggere

Continua a leggere