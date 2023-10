Topo le salta addosso in ascensore: anziana morsa più volte al viso e agli occhi, finisce in ospedale



In una palazzina nel quartiere popolare di Campobasso, un’anziana è stata morsa da un ratto mentre saliva in ascensore. Le varie lesioni che presentava l’hanno costretta a recarsi in ospedale. Ora spetta ai legali della donna accertarsi su quanto accaduto.

