Tragico schianto tra auto: morti uomo e neonata di 8 mesi, ferita mamma e bimba di 3 anni a Chieti



Per motivi ancora tutti da chiarire, le due auto si sono scontrate violentemente intorno al km 72 strada statale 650 di Fondo Valle Trigno, nota anche come Trignina, nel territorio del comune di San Salvo, in provincia di Chieti. Morto un 40enne e la piccola che viaggiava con la sua famiglia.

