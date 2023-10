Travolto da un’auto sull’A12 mentre lavora in un cantiere: morto operaio



Tragico incidente sul lavoro nella serata di giovedì 12 ottobre. Un operaio di 76 anni è morto dopo essere stato travolto da un’auto intorno alle 19.30 sull’A12, al chilometro 57, tra i caselli di Diva Marina e Sestri Levanti, in Liguria. Stava lavorando come guardiano notturno del cantiere allestito sul tratto. Le indagini delle forze dell’ordine sono in corso per chiarire la dinamica.

