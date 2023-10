Trento, fermato alla guida per ubriachezza si giustifica: “È colpa del ragù della nonna”



Beccato ubriaco alla guida dà la colpa al ragù della nonna: succede in provincia di Trento. Multa e ritiro della patente per l’automobilista che aveva un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

Continua a leggere



Beccato ubriaco alla guida dà la colpa al ragù della nonna: succede in provincia di Trento. Multa e ritiro della patente per l’automobilista che aveva un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro.

Continua a leggere

Continua a leggere