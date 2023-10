Treviso, “spogliano” le compagne di classe con un’app e diffondono le foto: la denuncia dei genitori



Hanno usato un’applicazione per “spogliare” le compagne di classe e poi si sono scambiati le foto modificate attraverso chat private. A scoprire il fatto sono stati i genitori delle due ragazze ritratte nelle immagini, i quali hanno segnalato l’accaduto agli istituti frequentati dalle figlie e alla polizia postale. È successo in provincia di Treviso, in due scuole, una scuola media e un liceo.

