“Troppi stranieri in classe”, genitori trasferiscono i figli. Il preside: “A scuola bimbi sono solo bimbi”



Alcuni genitori hanno chiesto il trasferimento di alcuni bambini in un’altra scuola per la presenza di “troppi stranieri” in classe. Il tutto è accaduto nell’istituto Don Bosco di Bari. Il preside ha provato ad opporsi alla richiesta. “Per la scuola nessun bambino è straniero, qui i bimbi sono solo alunni”

Continua a leggere



Alcuni genitori hanno chiesto il trasferimento di alcuni bambini in un’altra scuola per la presenza di “troppi stranieri” in classe. Il tutto è accaduto nell’istituto Don Bosco di Bari. Il preside ha provato ad opporsi alla richiesta. “Per la scuola nessun bambino è straniero, qui i bimbi sono solo alunni”

Continua a leggere

Continua a leggere