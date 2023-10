Uccide la ex moglie a coltellate, Franco Panariello era già a processo per maltrattamenti in famiglia



Franco Panariello, l’uomo che la notte scorsa è entrato in casa della ex moglie Concetta Maruocco e l’ha uccisa a coltellate a Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona, era già sotto processo per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

