Ucciso Bambotto, il cervo che entrava nelle case di Belluno e mangiava coi residenti: sdegno sui social



Commozione e rabbia per la morte del cervo Bambotto, ucciso da un cacciatore. Il post-denuncia su Facebook: “Bambotto era nato 7 anni fa a Pecol e da subito la sua mamma Minerva lo aveva portato sullo zerbino di Giorgio, affidandolo a noi abitanti e fidandosi come aveva fatto lei per tutta la sua vita. Da allora è diventato il nostro amatissimo cervo”.

