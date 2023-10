Una famiglia intera distrutta nell’incidente di Mestre: morti i genitori e le figlie di 8 e 13 anni



La famiglia Ogrezeanu aveva la residenza in Germania e per questo in un primo momento le quattro vittime del bus di Mestre erano state segnalate come cittadini tedeschi. In realtà padre, madre e figlie di 8 e 13 anni erano originari della Romania ed emigrati per lavoro.

