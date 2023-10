“Una mamma urlava: salva la mia bambina”, il racconto dei primi soccorritori nel bus di Mestre



Due operai, arrivati dal Gambia per lavorare in Italia, sono stati tra i primi ad intervenire insieme ai pompieri dopo che il pullman di turisti stranieri è precipitato dal cavalcavia a Mestre, buttandosi tra le fiamme per cercare di salvare le persone imprigionate nel mezzo. “Mai vista una cosa così brutta” ammettono a Fanpage.it.

