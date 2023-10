Va per funghi in Liguria ma il giorno dopo si ritrova in Emilia e bussa ai carabinieri: “Mi sono perso”



Protagonista della spiacevole avventura un 52enne che si trovava in visita ad alcuni parenti in Liguria. Partito dal versante ligure del monte Aiona, si è ritrovato il giorno dopo nel Parmense, a chilometri di distanza e in una cittadina sconosciuta.

Continua a leggere



Protagonista della spiacevole avventura un 52enne che si trovava in visita ad alcuni parenti in Liguria. Partito dal versante ligure del monte Aiona, si è ritrovato il giorno dopo nel Parmense, a chilometri di distanza e in una cittadina sconosciuta.

Continua a leggere

Continua a leggere