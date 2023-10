Vigilessa morì in un incidente nell’auto guidata dal marito, dopo 1 anno la svolta: “L’ha uccisa lui”



Svolta nel caso relativo alla morte di Anna Lucarini, 58enne vigilessa di Pietrasanta (Lucca) che perse la vita in seguito ad un incidente stradale: l’auto, alla cui guida c’era il marito, andò a schiantarsi contro un albero prima di prendere fuoco. Ma per la Procura non è stato casuale: “È stato un omicidio”.

