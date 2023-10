Violento scontro tra un furgone e una corriera: due morti e tre feriti nel Trevigiano



Tragico incidente a Montebelluna, in provincia di Treviso. Un furgone e una corriera della Mom si sono scontrati frontalmente in via Bassanese per cause e in circostanze ancora da chiarire. Nel violento impatto sono decedute due persone, tre sono invece rimaste ferite.

