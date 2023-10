“Vorrei solo dimenticare, non meritavo questa violenza”: il racconto dell’anziano picchiato da un 13enne



“Non so, non mi capacito di quanto è accaduto. Perché? Non meritavo tutto questo”. Lo ha detto in un’intervista l’anziano di 75 anni che alcuni giorni fa, il 10 ottobre, è stato selvaggiamente picchiato nel Palermitano da un 13enne e dalla sua famiglia, dopo aver rimproverato il minore che stava disturbando i presenti.

