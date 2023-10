Zakaria esce per andare a scuola 10 giorni fa e scompare nel nulla. Il papà: “Aiutateci a trovarlo”



Zakaria Fheran, 17enne di Sassuolo, è scomparso lo scorso 4 ottobre: è uscito da casa per andare a scuola e non è più rientrato. Presentata denuncia alla Polizia. Il papà a Fanpage.it: “È la seconda volta che si allontana in un mese, siamo preoccupati. Aiutateci a trovarlo”.

