Alberto Scagni aggredito in carcere, il legale a Fanpage: “Ossa del volto fratturate con uno sgabello”



Alberto Scagni è stato aggredito in carcere con uno sgabello ed è stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia presso l’ospedale di Sanremo. Si tratta della seconda aggressione ai danni del 42enne in pochi giorni. Il legale Bettoli: “Ha ferite in tutto il corpo”

