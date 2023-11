Alle nozze servono soda caustica alla bimba, rabbia del papà: “Infanzia persa e nessuno si è scusato”



Il racconto del padre della minore pugliese, che oggi è una adolescente, a oltre sei anni dai fatti. “Da allora è come se il tempo si fosse fermato per noi, mia figlia ha subito 45 interventi chirurgici ma non abbiamo ricevuto un minimo di solidarietà” ha spiegato l’uomo, aggiungendo: “Nessun risarcimento potrà mai bastare”.

