Allerta meteo gialla e arancione domani in Valle d’Aosta per piogge forti e valanghe: le zone a rischio



Per la giornata di domani, martedì 14 novembre, nel Nord-ovest della Valle d’Aosta è allerta arancione (moderata) per valanghe e gialla (ordinaria) per criticità idrogeologica. Nessuna allerta meteo per le restanti regioni italiane.

Continua a leggere



Per la giornata di domani, martedì 14 novembre, nel Nord-ovest della Valle d’Aosta è allerta arancione (moderata) per valanghe e gialla (ordinaria) per criticità idrogeologica. Nessuna allerta meteo per le restanti regioni italiane.

Continua a leggere

Continua a leggere