Alluvione nelle Marche, 14 indagati per omicidio colposo. La Procura: “Allarme dato in ritardo”



Quattordici persone sono indagate a vario titolo per cooperazione in omicidio colposo plurimo dalla Procura dell’Aquila in relazione all’alluvione avvenuta il 15 settembre 2022 nelle Marche. In quei giorni le vittime furono 13, tra queste anche un bambino di 8 anni.

