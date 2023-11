Anziano nobile segregato per un anno nel castello di famiglia dal figlio: salvato dalla secondogenita



Un anziano nobile è stato sequestrato per un anno nell’antica dimora di famiglia dal figlio che lo aveva sottratto all’amore della moglie e della sorella. Dopo una lunga battaglia legale, l’anziano è tornato a casa con la seconda figlia e l’uomo è stato condannato a 3 anni per maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona.

