Arrestati 21 militanti di Casapound all’aeroporto di Atene: in Grecia per un raduno di estrema destra



Ventuno militanti di Casapound sono stati arrestati all’aeroporto di Atene. Erano in Grecia per partecipare a un evento organizzato per commemorare due giovani esponenti del movimento ultranazionalista ellenico “Alba Dorata” assassinati nel 2013.

Continua a leggere



Ventuno militanti di Casapound sono stati arrestati all’aeroporto di Atene. Erano in Grecia per partecipare a un evento organizzato per commemorare due giovani esponenti del movimento ultranazionalista ellenico “Alba Dorata” assassinati nel 2013.

Continua a leggere

Continua a leggere