Arrestato il comico Franco Altavilla, noto sui social come Franco14: aveva in casa munizioni, armi e droga



Il comico brindisino Franco Altavilla, 66 anni, è stato arrestato. Conosciuto sui social come “Franco14”, la sua pagina Facebook conta circa 700mila seguaci. Durante una perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella sua casa diverse droghe, una pistola semiautomatica e scatole di munizioni. L’uomo era già stato in carcere 30 anni fa per il reato di associazione mafiosa.

Continua a leggere



Il comico brindisino Franco Altavilla, 66 anni, è stato arrestato. Conosciuto sui social come “Franco14”, la sua pagina Facebook conta circa 700mila seguaci. Durante una perquisizione, i carabinieri hanno trovato nella sua casa diverse droghe, una pistola semiautomatica e scatole di munizioni. L’uomo era già stato in carcere 30 anni fa per il reato di associazione mafiosa.

Continua a leggere

Continua a leggere