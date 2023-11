Autobus finisce fuori strada nel Materano: ferite 15 persone, una soccorsa in gravi condizioni



Un autobus di linea è uscito fuori strada lungo la statale che collega Matera con Montescaglioso. A bordo c’erano circa 50 persone. Nell’incidente, avvenuto per cause ancora da accertare, ne sono rimaste ferite 15. Una è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale in gravi condizioni.

