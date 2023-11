Bari, Michelle si diede fuoco nelle campagne, il marito condannato a sette anni per maltrattamenti



Per il 57enne Vito Passalacqua, già ai domiciliari, l’accusa aveva chiesto otto anni. Era accusato di aver maltrattato moglie e figlie per vent’anni. Michelle Baldassarre fu trovata carbonizzata, con un coltello nel torace, il pomeriggio del 9 febbraio 2023 in un campo di di Santeramo in Colle.

