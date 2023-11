Bimbo abbandonato alla nascita tornerà alla madre biologica, i genitori affidatari: “Un incubo”



Il bimbo di 3 anni abbandonato a Ragusa per strada in un sacchetto di plastica il 4 novembre 2020 dovrà essere ‘restituito’ alla madre biologica entro il 28 dicembre. È quanto deciso dal tribunale dei minori di Catania. Ma i genitori affidatari non ci stanno, fanno ricorso e lanciano una petizione: “Sarebbe un secondo abbandono”.

Continua a leggere



Il bimbo di 3 anni abbandonato a Ragusa per strada in un sacchetto di plastica il 4 novembre 2020 dovrà essere ‘restituito’ alla madre biologica entro il 28 dicembre. È quanto deciso dal tribunale dei minori di Catania. Ma i genitori affidatari non ci stanno, fanno ricorso e lanciano una petizione: “Sarebbe un secondo abbandono”.

Continua a leggere

Continua a leggere