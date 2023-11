Bimbo di 6 anni precipita dal balcone di casa a Reggio Emilia: è grave, indagini in corso



Paura a Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, dove un bambino di 6 anni è precipitato dal balcone di casa al primo piano facendo un volo di circa 4 metrI: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Indagini in corso.

