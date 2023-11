Bimbo di 7 anni annega nella piscina di un resort a Orosei: condannati i due proprietari



Il 2 settembre 2018 Richard Mulas, 7 anni, morì annegato nella piscina di un resort di Orosei, in Sardegna. A distanza di 5 anni i proprietari del resort sono stati condannati rispettivamente a un anno e a 10 mesi di carcere, con pena sospesa, e al pagamento delle spese processuali. Il papà del bambino, presente in aula, è scoppiato in lacrime.

