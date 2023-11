Bimbo di 8 anni lasciato solo in classe perché “iperattivo”: ministro Valditara avvia verifiche



Il caso in una scuola elementare di Rende, in provincia di Cosenza. La madre del piccolo parla di “ammutinamento di compagni e insegnanti” dopo che una delle docenti avrebbe preteso una maestra di sostegno nei confronti del figlio. La donna: superdoti “scambiate” per disabilità.

