Bollettino Covid, 26.855 nuovi casi in una settimana: ricoveri stabili, i più colpiti sono gli over 90



Secondo il bollettino Covid di Ministero della Salute e Iss nella settimana dal 2 all’8 novembre sono stati registrati in Italia 26.855 nuovi casi di Coronavirus, in calo rispetto ai sette giorni precedenti. Stabili ricoveri e decessi, che tuttavia aumentano negli over 90.

