Bollettino Covid, 27.372 nuovi contagi in una settimana e 148 morti per Coronavirus: i dati



Secondo il bollettino Covid della settimana 26 ottobre-1 novembre sono stati registrati in Italia 27.372 contagi, leggermente in calo rispetto ai 7 giorni precedenti, e 148 morti per Coronavirus. In aumento tasso di positività, in Veneto l’incidenza più alta.

