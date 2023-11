Cadavere di un uomo trovato in un fosso: aveva la testa incastrata tra le rocce



A San Vincenzo, in provincia di Livorno, è stato trovato il corpo di un uomo in un fossato, semicoperto dalla vegetazione, con la testa fra le rocce e con indosso abiti da caccia. Si tratterebbe di un 76enne di Campiglia Marittima. Indagini in corso.

Continua a leggere



A San Vincenzo, in provincia di Livorno, è stato trovato il corpo di un uomo in un fossato, semicoperto dalla vegetazione, con la testa fra le rocce e con indosso abiti da caccia. Si tratterebbe di un 76enne di Campiglia Marittima. Indagini in corso.

Continua a leggere

Continua a leggere