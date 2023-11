Calci e pugni alla moglie in strada nel paese di Giulia Cecchettin: arrestato grazie a quattro 16enni



Un uomo di 71 anni è stato arrestato a Vigonovo, paese di Giulia Cecchettin, per aver picchiato la moglie in strada. A chiamare i soccorsi sono stati quattro ragazzi di 16 anni: “Abbiamo pensato subito a Giulia. Una settimana fa muore una ragazza per lo stesso motivo e sette giorni dopo vediamo questa cosa, una roba brutta”.

