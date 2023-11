Caldo record, i medici ambientali: “Zanzare fino a Natale, rischio febbre gialla, Dengue e Zika”



La Società Italiana di Medicina Ambientale: “Tra le malattie trasmesse all’uomo dalle zanzare ve ne sono alcune molto gravi, come i virus dengue (DENV), chikungunya (CHIKV) e febbre gialla (YFV). In base ai dati dell’ISS, da inizio anno in Italia si contano già 306 casi di Dengue, 7 casi di Zika Virus; 7 casi di Chikungunya; 44 casi di infezione neuro-invasiva”.

