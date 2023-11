Chi era Anila Grishaj, l’operaia 26enne morta con la testa incastrata in un macchinario a Treviso



Si chiamava Anila Grishaj la 26enne morta in fabbrica a Pieve di Soligo (Treviso) durante il suo turno di lavoro. La giovane lavorava come operaia in un’industria alimentare del luogo. La ragazza è rimasta con la testa incastrata nel macchinario per l’imballaggio.

Continua a leggere



Si chiamava Anila Grishaj la 26enne morta in fabbrica a Pieve di Soligo (Treviso) durante il suo turno di lavoro. La giovane lavorava come operaia in un’industria alimentare del luogo. La ragazza è rimasta con la testa incastrata nel macchinario per l’imballaggio.

Continua a leggere

Continua a leggere