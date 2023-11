Chi era Michele Faiers Dawn, la donna uccisa a coltellate nella sua casa di Casoli



Michele Faiers Dawn, 66 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Casoli, in provincia di Chieti, il primo novembre. La donna si era trasferita in Abruzzo per trascorrere la pensione insieme al compagno Michael Dennis Whitbread, con cui stava da 10 anni e che attualmente è il principale sospettato del femminicidio.

