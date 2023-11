Chi era Vincenza Angrisano, uccisa a coltellate dal marito ad Andria: i due erano separati in casa



Vincenza Angrisano, 42 anni, è la seconda vittima di femminicidio in meno di 24 ore. La donna, che lavorava come consulente di bellezza, è stata uccisa a coltellate dal marito, con il quale aveva iniziato una convivenza da separati in casa. L’uomo, dopo aver accoltellato la moglie più volte, ha allertato il 118 di Andria.

Continua a leggere



Vincenza Angrisano, 42 anni, è la seconda vittima di femminicidio in meno di 24 ore. La donna, che lavorava come consulente di bellezza, è stata uccisa a coltellate dal marito, con il quale aveva iniziato una convivenza da separati in casa. L’uomo, dopo aver accoltellato la moglie più volte, ha allertato il 118 di Andria.

Continua a leggere

Continua a leggere