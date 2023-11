Chi sono Giulia Cecchettin e Filippo Turetta e cosa sappiamo sui ragazzi scomparsi in Veneto



I 22enni Giulia Cecchettin e Filippo Turetta sono scomparsi da sabato 11 novembre, quando si sono dati appuntamento per trascorrere la serata insieme. I due sono compagni di studi ed ex fidanzati: si sono lasciati ad agosto ma sono apparentemente rimasti in buoni rapporti. La famiglia di lei sostiene che lui non avesse però accettato la fine della loro storia.

