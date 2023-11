Chieti, 25enne assolto dall’accusa di stupro: la vittima non ha chiesto aiuto agli amici in casa



La vicenda risale all’8 marzo del 2019 e sarebbe avvenuta nella stanza di uno dei studenti a Chiesti. Il pm aveva chiesto sei anni per lui, ma per il Tribunale va assolto: “La vittima avrebbe potuto chiedere aiuto agli amici presenti in casa in più occasioni, ma non l’ha fatto”. Ergo, non può trattarsi di violenza.

Continua a leggere



La vicenda risale all’8 marzo del 2019 e sarebbe avvenuta nella stanza di uno dei studenti a Chiesti. Il pm aveva chiesto sei anni per lui, ma per il Tribunale va assolto: “La vittima avrebbe potuto chiedere aiuto agli amici presenti in casa in più occasioni, ma non l’ha fatto”. Ergo, non può trattarsi di violenza.

Continua a leggere

Continua a leggere