Clochard vince 37mila euro al Superenalotto: “Cercherò casa e lavoro. Non avevo nulla, ora mi sento ricco”



Gianluigi, clochard barese di 47 anni residente a Senigallia, conosciuto da tutti come ‘Cassano’, dopo l’inaspettata vincita da 37mila euro al Superenalotto, ha raccontato i suoi progetti per il futuro: “Vorrei prendere una casa in affitto, la patente e trovare un lavoro. Così da potermi mantenere dopo che saranno finiti i soldi che sono riuscito a vincere”.

