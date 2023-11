Cosa sono e come funzionano i centri antiviolenza, dove le donne vittime di abusi possono chiedere aiuto



Clarice Carassi, presidente del CAV Trama di Terre: “I Centri Antiviolenza sono presidi femminili e femministi per l’accoglienza alle donne vittime di violenza di genere. Sono spazi che offrono alla donna ascolto, sostegno e affiancamento, mediante la restituzione di una lettura del loro vissuto in termini di individuazione e riconoscimento della violenza e la prospettazione di un percorso, sociale e legale, per l’affrancamento dal contesto o dalla situazione di violenza”.

