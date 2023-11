Cosenza, scontro tra un treno e un camion: morti i due conducenti, illesi i passeggeri



L’incidente a Corigliano Rossano, in Calabria. Per cause non ancora accertate, un treno in transito si è scontrato con un mezzo pesante, un autoarticolato. Morta la macchinista e il conducente del camion.

