“Da 10 anni vivo ad Amsterdam e ballo da professionista, qui ho trovato me stesso”: la storia di Andrea



Andrea Pisano, 30enne sardo, vive e lavora come ballerino ad Amsterdam. Ha scelto di emigrare per inseguire il suo sogno, ma non solo: “Sono cresciuto come danzatore e ho trovato un’opportunità per fiorire a livello umano”, spiega a Fanpage.it.

