Da quando sarà attiva la tassa di ingresso a Venezia e quanto costerà il ticket nel 2024



Annunciato l’avvio ufficiale del contributo d’ingresso per accedere alla città di Venezia. Il calendario è stato presentato nel municipio dal sindaco Luigi Brugnano. Il contributo di 5 euro verrà richiesto, in questo primo anno di entrata in vigore, per un totale di 29 giornate, a partire dal 25 aprile. Ecco tutto ciò che è importante sapere sul ticket: prezzo, date, esenzioni e controlli.

