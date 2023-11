“Dall’Italia a Londra, passando per l’Angola. Ecco la mia vita da nomade digitale”: la storia di Iara



Iara ha 42 anni, nata e cresciuta a Milano, dal 2014 lavora ‘da remoto’ e gira il mondo. Prima si è trasferita per tre anni in Norvegia, poi è stata per un periodo in Angola. Ora da due vive a Londra. “Mi piace il melting pot che c’è qui. La libertà di espressione personale che c’è a Londra non l’ho mai vista da nessuna parte”, racconta a Fanpage.it.

