Davide Dignatici muore a 32 anni nell’incendio del suo appartamento: la tragedia a Modena



Un uomo di 32 anni, Davide Dignatici, è morto nella notte nell’appartamento in cui viveva a Modena. Le cause dell’incendio sono in corso di accertamento.

