“Dieci anni fa mi sono trasferita a Parigi, qui faccio un lavoro che in Italia non esiste”



Sono passati 10 anni da quando Chiara, 34 anni, ha deciso di trasferirsi a Parigi. Una città di cui si è subito innamorata e dove oggi lavora come ricercatrice. Anche se oggi sta valutando di trasferirsi di nuovo. “Tanti difetti della città cominciano a essere meno compatibili con quella che è la mia personalità. Ma non la prendo come una sconfitta”, ha spiegato a Fanpage.it.

