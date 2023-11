Dimitri Fricano, scarcerato dopo l’omicidio della fidanzata: “Sono uscito di testa, ora rischio la vita”



La trasmissione Pomeriggio 5 ha intercettato Dimitri Fricano, che nel 2017 ha ucciso con 57 coltellate la fidanzata Erika Preti, e che nei giorni scorsi ha ottenuto gli arresti domiciliari per le sue condizioni di salute: “Vivo su una sedia a rotelle, non mi sono lavato per anni perché non potevo uscire dalla cella”.

